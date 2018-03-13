Группу мужчин, которые избили детей в Доме культуры села Старые Безрадичи (Киевская область), уже видели близко за несколько месяцев до атаки.

Об этом рассказали в сельском совете, информирует svodka.net.

«Некоторые говорят, что ребят избили из-за девочек. Хотя знаю, что нападавшие уже приезжали в Безрадичи в ноябре. Кажется, предлагали детям наркотики. Тогда старшие ребята из Дома культуры их выгнали и немного потолкались. Может, ноги растут оттуда», — рассказали в Безрадичах.

По словам женщины, 15 нападавших приехали из Обухова на трех машинах. При этом номера были спрятаны.

«У нас в центре села у магазина установили камеры. По ним и удалось определить, что происходило. В 20:33 они приехали на трех машинах, понатягивали капюшоны и с битами зашли в Дом культуры. А в 20:44 уже покинули Безрадичи. Эти парни посещают секцию борцов в Обухове», – рассказали в сельсовете.

Читайте: В Кропивницком мать-анестезиолог убила собственную дочь: подробности жуткого происшествия

Сводка.нет - Новости Украины и Мира