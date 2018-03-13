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|Важный документ: 13 стран ЕС критически оценивают ход реформ в Украине
|13.03.2018 20:41
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По информации журналиста Рикарда Йозвяка, страны-союзники предупредили правительство Украины о риске невыполнения контрольных показателей ЕС и МВФ.
Представители 13 государств Европейского союза подписали неофициальный документ в преддверии заседания Совета ЕС по иностранным делам, в котором подвергли критике правительство Украины. Об этом сообщил в Twitter работающий в Брюсселе корреспондент Radio Free Europe / Radio Liberty Рикард Йозвяк, информирует svodka.net.
«13 стран – членов ЕС, близких союзников Украины, создали неофициальный документ перед обсуждением Совета по иностранным делам 19 марта, в котором говорится, что правительство не в полной мере выполняет контрольные показатели Евросоюза и Международного валютного фонда. Активисты гражданского общества и эксперты предупреждают о рисках отступления», – написал Йозвяк.