ТОП-5 продуктов, из-за которых вы незаметно набираете вес
Сидя на диете или просто ведя здоровый образ жизни, мы стараемся
не кушать много, по нашему мнению, вредных продуктов. Но в обычной
жизни затаились такие ингредиенты, о вреде которых вы никогда не
подозревали.
Соки из пакетов
Да, именно такие «здоровые» соки в пакетах могут незаметно
причинить немалый вред фигуре и здоровью. В них содержится очень
много консервантов, красителей и вообще нездоровых веществ, которые
лучше заменить простой чистой водой, а еще лучше с лимоном,
информирует svodka.net.
Сухие завтраки “фитнес“
Слово «фитнес» в названии не имеет ничего общего с похуданием.
Только в стакане такого лакомства содержится 30 граммов сахара при
норме 50 грамм в день. Если не можете отказаться от быстрого
перекуса с утра, сделайте его сами — только лишь смешайте овсяные
хлопья, мед, изюм, орехи и яблоки и другие ингредиенты по
вкусу.
Йогурты и творожки
Еще одна вещь, которую всегда считали здоровой и диетической
оказалась в разоблачающем списке. Конечно, ведь целых 5 ложек
сахара содержится только в 300 миллилитрах питьевого йогурта. Лучше
только употреблять натуральный «чистый» йогурт без добавок и
всяческих вкусовых заменителей.
Кофе 3 в 1
Жизнь без кофе невозможна. Многие согласятся, но когда услышат,
что, выпив только стакан 3 в 1, они пополняют баланс сахара еще на
10 грамм и прибавляют 70 ккал к суточной норме, наверняка,
откажутся употреблять такой быстрый напиток.
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Сосиски
Конечно, все знают о вредности колбасных изделий, но когда съедают
очередную порцию сосисок, оправдывают себя тем, что они ведь
диетические. Запомните, даже в «диетических» сосисках содержится
огромное количество жиров, даже не обычных, а так называемых —
трансжиров. Лучше потратьте 15 минут на куриное филе (если пожарить
мелкими кусочками на сухой сковороде, больше времени не
займет).
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