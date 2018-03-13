Иностранная пресса прибегает к услугам не лицензированных экспертов, но делает это в тех случаях, когда речь идет о специфической информации, которую сложно или невозможно получить иным путем.

Причем, такой источник однозначно исследуется на вменяемость и осведомленность о предмете изучения. Это происходит по многим причинам. За откровенный «вброс» можно ответить большими штрафами, а хуже только то, что имеющее хорошую репутацию СМИ, утратит свою целевую аудиторию и переместиться в разряд бульварной прессы. Скатиться туда легко, а вернуться назад, практически невозможно, информирует svodka.net.

Как пример можно привести нынешний громкий скандал с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Скрипаля, в британском Солсбери. Премьер-министр Тереза Мэй озвучила название вещества, ставшего орудием преступления: «Новичок» и журналисты стали искать источник информации, который мог бы описать это вещество. Нашли такого человека за океаном, в Нью-Джерси. Им оказался некто Вал Мирзоянов, который работал в университете Рутгерса. Этот человек проработал 26 лет во ГосНИИОХТ (Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии) – главном центре разработки химического оружия в совке. Говорят, что это учреждение получило негласное название «Спокойной ночи».

В свое время, он возглавлял подразделение контрразведки, осуществлявшее соблюдение режима секретности на объекте и предотвращавшее утечку опасных веществ за ее территорию. В общем, чтобы осуществлять охрану чего-то, надо представлять, что именно подлежит охране. В 1992 году он стал источником утечки информации, поскольку некоторые опасные вещества стали уходить за стены учреждения. Насколько можно понять, он стал бить тревогу по фактам ухода ядов в частные руки, когда контроль за их хранением ослаб до критической грани. Он был уволен, арестован, но в конце концов – перебрался за рубежи прихватил с собой некоторые данные о том, что находилось в стенах института. 60 страниц текста, содержали информацию, дающую представление о роде деятельности института. Именно здесь и производился тот самый «Новичок».

Со слов Мирзоянова, это вещество не может быть произведено в кустарных условиях в принципе. Но дело даже не в специфике его производства, а в способе применения. Поскольку это бинарное ОВ, то свои боевые свойства оно принимает лишь после смешивание обоих компонентов. Причем, делается это уже на месте, поскольку для безопасности, оба не токсичных компонента, транспортируются отдельно. Это значит, что в Солсбери действовал человек или группа людей, имеющих нужный уровень квалификации для того, чтобы привести вещество в боевое состояние и не пострадать при этом самому. Применяется оно в виде аэрозоля или спрея. То есть, для правильного распыления вещества, необходимо специальное устройство, позволяющее безопасно выполнить распыление. Десятиграммового флакончик хватило бы для того, чтобы гарантированно убить более 500 человек. По своим боевым качествам, вещество превосходит все то, что применялось до этого, в том числе и знамениты «Зарин». Это оружие намного более тяжелого класса.

В общем, Мирзоянов утверждает, что даже сам факт существования «Новичка» был закрыт грифом «совершенно секретно» и насколько ему известно, оно никогда не применялось в полевых условиях. Из этого следует, что вещество применили только и исключительно россияне. Формулы его никто не знал и не мог знать. Исходя из его боевых свойств, применить могли только кадровые и высоко квалифицированные сотрудники спецслужб. Приказ на применение такого вещества, мог отдать только Путин. Это значит, что налицо – демонстрация Путиным возможностей вести войну такими средствами, а заодно и показательная расправа над неугодными перебежчиками. Это – предупреждение всем, кто хотел бы дать показания на верхушку РФ в ходе многочисленных расследований, развернувшихся по миру против Путина и его окружения.

Кроме того, Мирзоянов утверждает, что поражение «Новичком» — фатально. Полного излечения от его действия, не существует. Даже то, что Скрипаль и его дочь выжили, не отменяет их мучительной смерти в ближайшее время именно от поражающего действия «Новичка».

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