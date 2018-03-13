По утверждению британского следствия бывшего военного разведчика Сергея Скрипаля отравили нервно-паралитическим веществом, которое относится к группе «Новичок«. Вполне вероятно, его разработали в России.

Как сообщает BBC, «Новичок» — группа химических агентов, принадлежащих к классу фосфорорганических отравляющих веществ нервно-паралитического действия. Отмечается, что разработали их в бывшем СССР в Государственном союзном НИИ органической химии и технологии (ГОСНИИОХТ), который располагался в Москве, а программа создания этих ядовитых веществ называлась «Фолиант», информирует svodka.net.

Впервые о «Новичке» заговорили открыто в 1992 году. 16 сентября в газете «Московские новости» была опубликована статья «Отравленная политика». Ее авторами были Вил Мирзаянов — тогда уже прежний сотрудник ГОСНИИОХТ, который имел доступ к отдельно секретной информации, а также Лев Федоров — ведущий научный сотрудник Института геохимии и аналитической химии (ГЕОХИ) РАН. в связи с этой публикацией Вила Мирзаянова обвинили в разглашении государственной тайны, его дважды арестовывали: в январе и марте 1994 года. Впоследствии дело прекратили, не найдя в действиях ученого состава преступления. Статья из «Московских новостей» до сих пор остается главным источником информации о разработке ядовитого вещества группы «Новичок», — подчеркивают журналисты.

К слову, в том резонансном материале речь шла об успешном испытании бинарного оружия, созданного на основе «Новичка», и о дальнейшем выпуске промышленной партии. Также в соответствии со статьей, вещество прошло полигонные испытания на химическом полигоне на плато Устюрт возле города Нукус в Узбекистане. По неподтвержденным данным, производство «Новичков» могло вестись в филиалах ГОСНИИОХТ в Новочебоксарске или Шиханах.

генты группы «Новичок» — одни из самых токсичных ядовитых веществ в мире. Это вещество нервно-паралитического действия, которое поражает нервную систему человека. Если отравление не приведет к летальному исходу, оно может вызвать паралич. По словам Вила Мирзоянова, по своим боевым характеристикам «Новичок» значительно превосходит известный VX, поскольку поражение от него практически неизлечимо — по меньшей мере люди остаются нетрудоспособными инвалидами. Последствия отравления будут продолжаться десятки и десятки лет. Даже если в организм попадет совсем небольшое количество вещества. Одежда может поймать отравление «Новичком», но если это вещество будет контактировать с открытой кожей даже в течение небольшого количества времени, то этого будет довольно, чтобы произошло отравление, — говорится в статье журналистов BBC.

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Заметим, что в российской прессе распространяется информация, что подобным ядовитым веществом в 1995 году могли убить президента «Росбизнесбанка» Ивана Кивелиди, однако о характере яда тогда официально не сообщалось. Вместе с банкиром от отравления погибла его секретарь, а затем умер и патологоанатом, проводивший вскрытие тела. Как выяснило следствие, опасное вещество было приобретено у сотрудника филиала ГОСНИИОХТ в Шиханах.

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