Некоторые выносливые земные микробы могли бы, вероятно, выжить на Энцеладе, одном из лун Сатурна. Пищей для них стал бы водород, производимый при взаимодействии между морской водой и горной породой, предполагает новое исследование.

Микробы, протестированы в ходе исследования, производят метан как побочный продукт обмена веществ. Это интересно, так как космический аппарат НАСА «Кассини» обнаружил метан в струе частиц, выброшенных в космос мощными гейзерами Энцелада на южном полюсе, информирует svodka.net.

«Мы смогли показать, что при имитации условий на Энцеладе в лаборатории происходит производство метана», — сказал соавтор исследования сам Он Риттманн из Венского университета (Австрия). «Итак, часть метана, который обнаружили на Энцеладе может быть биологического происхождения».

Исследователи под руководством Рут-Софи Таубнер, также из Венского университета, провели начальные эксперименты над тремя видами архей, производящие метан. Археи похожи на бактерии тем, что у них нет ядра или других связанных мембраной внутренних образований, но от них, вероятно, восходит родословная всех живых организмов Земли.

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Ученые определили микроб Methanothermococcus okinawensis, который лучше только подходит для изучения енцеладоподибних условий.

Сатурнианськоий орбитер заметил крошечные частицы кремния и молекулярный водород (H2) в струе, выброшенной из месяца. Их образование можно объяснить взаимодействием горячей воды и горной породы.

M. okinawensis хорошо росла и производила метан во время экспериментов, которые, скорее только, не были необычными для микроба. Организм был извлечен из гидротермального источника вдоль побережья японского острова Окинава на глубине почти 975 метров.

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Кроме того, Таубнер и ее коллеги смоделировали реакции между водой и горной породой, которые, вероятно, происходят внутри Энцелада. Они обнаружили, что такие реакции вероятно производят много H2 — довольно, чтобы поддерживать метанобразующие организмы, такие как M. okinawensis, если такие существуют на спутнике Сатурна.

Ученые заявляют, что метан на Энцеладе биологического происхождения; газ может быть также проведен геологически (в ходе реакций между горной породой и горячей водой, например). Но новые результаты могут быть полезны для поиска жизни в океанах месяцев Солнечной системы.

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