Более короткая продолжительность жизни и более высокий риск смертности характерны для мужских особей многих видов. В ходе естественного отбора важнее оказываются не здоровье и долголетие, а характеристики, обеспечивающие репродуктивный успех, или, выражаясь языком биологии, приспособленность.

Приспособленность важнее долголетия, информирует svodka.net.

Приспособленность — это способность к размножению. Если польза от повышенной приспособленности перевешивает последствия потери продолжительности жизни, природа делает выбор в пользу приспособленности. Влияние этого можно отчётливо проследить между женщин: беременность, роды и вскармливание физически выматывают и отнимают много энергии. По данным исследований, чем больше у женщины рождается детей, тем выше в её организме уровень окислительного стресса, а это приводит к ускоренному старению после менопаузы.

Хотя мужчинам не приходится переносить тяготы беременности, они тоже затрачивают много энергии на репродуктивные усилия, что сказывается на них в старости.

К таким усилиям относится в том числе рискованное поведение и накопление большей массы тела, а именно специфических скелетных мышц, характерных только для мужчин (мышцы на плечах, спине, руках). Расплата за это с точки зрения обмена веществ сравнима с расходом энергии, который женщины испытывают во время беременности и кормления.

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Природа выработала специальные физиологические механизмы для управления такой связью между приспособленностью и продолжительностью жизни. И гормоны — один из основных факторов, ответственных за это. У мужчин мышечную массу и репродуктивное поведение регулирует гормон тестостерон.

Что делает тестостерон в организме

Тестостерон способствует набору мышечной массы и ускоряет обмен веществ, провоцирует сжигание жира. Кроме того, он отвечает за рост волос на лице и понижение голоса, а также может повышать либидо и настроение. Вроде бы всё это полезно — но есть у высокого уровня тестостерона и отрицательные последствия.

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Конечно, вам приятнее смотреть на себя в зеркало, когда у вас нет лишнего жира, но в дикой природе отсутствие жировых запасов делает вас более уязвимым в случае инфекции или недостатка пропитания. Такая уязвимость характерна для многих видов, у которых резкое повышение уровня тестостерона служит сигналом для увеличения репродуктивных усилий.

Например, для североавстралийских сумчатых куниц. У самцов этих животных происходит резкое разовое повышение тестостерона, которое провоцирует спаривание — и значительно увеличивает смертность из-за агрессии между самцами и истощения. Самки сумчатых куниц живут до трёх лет, а самцы не всегда доживают до года.

Нечто похожее наблюдается и у птиц. Орнитологи заметили, что при искусственно повышенном тестостероне самцы успешнее отгоняют соперников и производят большее количество потомства по сравнению с особями, не получавшими дополнительного гормона. Но хотя их репродуктивная приспособленность выше, у них снижается выживаемость. Птицы с искусственно повышенным уровнем тестостерона набирают меньше веса и не всегда переживают сезон спаривания.

Негативное влияние тестостерона

Влияние тестостерона на человеческий организм менее прямолинейно, и его сложнее измерить. Хотя пока ещё нельзя точно утверждать, что мужчины, принимающие тестостерон, живут меньше, доказательства тому появляются.

Так, по данным проводившегося в 2014 году исследования, у мужчин пожилого возраста, принимающих тестостерон, увеличивается риск нелетального инфаркта миокарда. Да, повышенный уровень тестостерона помогает нарастить мышечную массу, но другие органы в этом возрасте с трудом переносят такую нагрузку.

Тестостерон также влияет на иммунную систему.

Мужчинам часто сложнее бороться с инфекциями, чем женщинам, потому что тестостерон подавляет иммунную систему, тогда как основной женский половой гормон, эстрадиол, её укрепляет.

Последнее, однако, также увеличивает риск развития аутоиммунных заболеваний — это ещё один компромисс, на который природа готова пойти в обмен на пользу эстрадиола для размножения.

Кроме того, уровень тестостерона и остальных половых гормонов связан с повышенным риском развития раковых заболеваний, особенно рака предстательной железы.

Выход из ситуации

Почему же природа всё это допускает?

Самцы млекопитающих готовы производить затратный тестостерон и рисковать собой, потому что потенциальная польза от приспособленности для только вида очень велика.

Однако это не значит, что нет других вариантов. Человек выработал альтернативную репродуктивную стратегию — отцовский вклад в приспособленность потомства, что редко встречается между других приматов (и вообще млекопитающих).

Чтобы заботиться о своём потомстве, отцу нужно проводить с ним много времени, следовательно рискованное поведение отходит на второй план, уровень тестостерона снижается, а это, вполне вероятно, увеличивает продолжительность жизни. Так что в какой-то степени отцовство полезно для здоровья.

Конечно, тестостерон всё равно необходим мужчинам для размножения. И вряд ли человек когда-то избавится от связанных с этим гормоном проблем. Но как бы там ни было, быть мужчиной всё-таки лучше, чем сумчатой куницей.

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