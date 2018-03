В США рассекретили видеозапись НЛО (ВИДЕО) Видеозапись неопознанного летающего объекта была продемонстрирована на ТВ. На видео небольшая белая точка нечетких очертаний, которую аппаратура самолета фиксировала на протяжении нескольких секунд, информирует svodka.net. Видеозапись была рассекречена министерством обороны США и предоставлена частной исследовательской организации Stars Academy of Arts and Science (TTSA). «На видеозаписи, сделанной военнослужащими министерства обороны США, запечатлен полет неопознанного летающего объекта на высокой скорости и на небольшой высоте». Ранее Пентагон снял гриф секретности еще с двух видеозаписей встреч самолетов ВМС США с неопознанными летающими объектами. Представитель минобороны США не стал комментировать корреспонденту ABC этот последний по времени рассекреченный видеосюжет, однако отметил, что вплоть до 2012 года правительственные ведомства США расследовали сообщения о наблюдениях НЛО. Читайте: Самолет ВВС США ведет наблюдение за НЛО (ВИДЕО) «Программа идентификации перспективных угроз авиации (The Advanced Aviation Threat Identification Program) была прекращена примерно в 2012 году, — сообщил он. — Было принято решение, что существуют другие, более приоритетные вопросы, на которые следует выделять средства, и в интересах министерства обороны произвести соответствующие изменения. Министерство обороны США серьезно относится ко всем угрозам, в том числе потенциальным в отношении военнослужащих и военный техники, а также в отношении выполняемых задач и принимает меры в тех случаях, когда появляется заслуживающая доверия информация». "Wow, what is that, man?" Newly-released DoD video purportedly shows Navy pilot's encounter with UFO. https://t.co/ZvZpUZBNVu pic.twitter.com/8Qqdsw1vFl — ABC News (@ABC) 12 марта 2018 г.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира



экономика общество/экономика сша обороны была объекта летающего Теги: новости технологий