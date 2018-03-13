Москва отказалась отвечать на ультиматум Лондона. В МИД РФ объяснили это тем, что Великобритания не предоставила России материалы дела Скрипалей и не допустила к проверке отравляющего вещества.

Официальный представитель МИД Мария Захарова в программе «60 минут» на канале «Россия-1» прокомментировала ультиматум Великобритании, адресованный России в связи с отравлением Сергея и Юлии Скрипалей, информирует svodka.net.

«После вчерашнего шоу в парламенте Великобритании всем должно быть понятно, что после того, о чем говорил президент [в послании Федеральному собранию], ни один человек не может выйти в парламенте своей страны и сказать: „Я даю России 24 часа“. Это что за разговор вообще в принципе? Речь идет о Лондоне, который является столицей ядерной державы. Это кому они 24 часа дают? На что они дают 24 часа?», — заявила Захарова.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за госизмену и выданный Великобритании, 4 марта вместе с дочерью Юлией был обнаружен без сознания в английском городе Солсбери. Полиция заявила, что это была попытка убийства; против Скрипалей было применено нервно-паралитическое вещество.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о причастности России к отравлению Скрипалей; США поддержали эту версию. Британский МИД дал российскому дипломату Александру Яковенко сутки на то, чтобы ответить на вопросы о деле Скрипалей.

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Москва отказалась отвечать на ультиматум Лондона. В МИД РФ объяснили это тем, что Великобритания не предоставила России материалы дела Скрипалей и не допустила к проверке отравляющего вещества.

Владимир Путин, выступая 1 марта с посланием Федеральному собранию, рассказал о новых видах вооружения, созданных в России. Среди новых разработок, по его словам, есть беспилотные подводные аппараты и крылатые ракеты с ядерным двигателем.

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