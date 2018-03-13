В общем, друзья в Британии, будьте осторожнее. Вполне вероятно, что в вашей стране до сих пор работает группа террористов из российских спецслужб.

Об этом на своей странице в ФБ написал Игорь Эйдман.

Атака на Британию?

Через несколько дней после отравления Скрипаля и химической атаки на Солсбери, в Лондоне погиб от удушения еще один «враг Кремля», прежний компаньон и друг Березовского Николай Глушков. Он давно отошел от дел и не представлял ни для кого угрозы. Убийство Глушкова могло иметь смыл только как очередная демонстрация всемогущества и безнаказанности российских спецслужб.

Это могла быть месть за жесткую реакцию британского премьера на прошлый теракт. То есть Кремль таким образом, вероятно, послал сигнал британцам: чем больше вы будете возмущаться, тем больше мы будем убивать — так что лучше молчите в тряпочку и не вякайте. Очень похоже на методы запугивания, принятые в чекистской среде.

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В общем, друзья в Британии, будьте осторожнее. Вполне вероятно, что в вашей стране до сих пор работает группа террористов из российских спецслужб.

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