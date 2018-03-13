Ожидалось, что сделка закроется в первом квартале 2018 года.

Сделка по продаже акций «Роснефти» китайской компании CEFC на $9 млрд откладывается на неопределенный срок. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на рейтинговое агентство China Chengxin International Credit Rating, информирует svodka.net.

По информации Chengxin, сделка приведет к существенной долговой нагрузке на CEFC из-за «огромного» стартового платежа. Кроме того, дальнейшее финансирование сделки зависит от внешних источников. Существует риск, что сделка не состоится, и тогда китайская организация пострадает от потери инвестиций.

В CEFC отказались от комментариев по поводу публикации Bloomberg. В «Роснефти» ситуацию пока не прокомментировали.

Сложности у CEFC

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В начале марта китайские издания Caixin и South China Morning Post со ссылкой на источники сообщили, что учредитель и председатель совета директоров CEFC Е Цзяньмин задержан, причем его задержание санкционировано председателем КНР Си Цзиньпином. Позднее в CEFC назвали публикации СМИ о задержании главы компании безответственными и безосновательными.

Спустя примерно неделю после сообщений о задержании главы CEFC Reuters передало, что китайская государственная корпорация по управлению финансовыми активами Huarong Asset приобрела 36,2% в CEFC Hainan International. Именно через эту фирму в CEFC должны покупать долю в «Роснефти». Сумма сделки с Huarong не разглашалась, но по документам уставной капитал CEFC Hainan увеличился на 60% до $4,6 млрд.

До этого CEFC планировала привлечь к финансированию сделки с «Роснефтью» China Development Bank и ВТБ. Однако в феврале источники РБК сообщили, что с китайским банком CEFC договориться не удалось, а потом источники «Ведомостей» указали, что к началу марта китайская компания так и не воспользовалась кредитной линией ВТБ.

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Условия сделки

О том, что CEFC входит в капитал «Роснефти», глава российской компании Игорь Сечин рассказал в начале сентября 2017 года. Позднее в том же месяце Сечин заявил, что сделка с CEFC должна быть закрыта до конца года. В Glencore позднее оценили, что сделка закроется в первом квартале 2018 года.

Китайская сторона объявила, что выкупает 14,2% акций «Роснефти» – часть пакета, который в рамках приватизации компании достался консорциуму сырьевого трейдера Glencore и катарского фонда QIA. После закрытия сделки у QIA останется 4,7% акций «Роснефти», а у Glencore – 0,5%.

Источники газеты «Ведомости» рассказали, что за начало сделки в сентябре 2017 года «дочка» CEFC – CEFC Hainan – уже заплатила «несколько сотен миллионов долларов». До 1 апреля китайская сторона должна перечислить 20% от суммы сделки, а оставшиеся $7,3 млрд – до сентября 2018 года.

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