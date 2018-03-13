Может быть пора решать вопрос и убирать эту гадость, которая развратила так много народу, а некоторых довела до цугундера?

К вечеру скопилось такое количество «утечек» и комментариев по повод отечественной Мата Хари, что невольно приходится все это дело как-то упорядочивать и приводить к какому-то общему знаменателю, информирует svodka.net.

Собственно говоря, если хотя бы половина циркулирующей информации окажется истинной, то мы оказываемся поставленными у подножия того самого вопроса, к которому мы возвращаемся последние годы – депутатскому иммунитету. Если бы речь была о том, что иммунитет становится волшебной палочкой, которая превращает вчерашних тихих серых мышек, о которых никто не слышал и которые в лучшем случае, позволяли себе поход на «отдохнуть» в «Пузату хату», в дэнди, вальяжных аристократов и чуть ли не в графьев и баронетов. К этому прилагается их старт в росте благосостояния. Оказывается, что до обретения книжечки, обеспечивающей им броню неприкосновенности, им даже червонец до получки никто не одалживал, а тут – дают перехватиться миллионами или же дарят миллионы. Что характерно, умышленно созданные органы по борьбе с коррупцией, не видят в этом не то, что преступления, но и правонарушения. Для них нет причинно-следственной связи в том, что до депутатства пациент был беден как церковная мышь, а потом у него зашевелилось и заколосилось. Наверное там особенные критерии коррупции.

Но дело не в этом. Дело в том, что такое положение вещей не просто развращает, но провоцирует на совершенно дикие вещи, которые никогда бы не пришли ни в голову, ни в любое другое место, будь любой деятель уверен, что никакой брони над ним нет. Наверняка отмена депутатской неприкосновенности резко сократит число желающих пойти в депутаты. Оно и понятно, внимания к персоне будет повышенное и непонятно откуда взявшееся богатство станет предметом автоматического расследования, без запросов в Раду.

В этой связи довольно забавно выглядит версия того, как Мата Хари принимала участие в несостоявшемся путче. После ее многочисленных поездок по воинским частям с речами о том, что враг находится не в Москве и на оккупированной территории Донбасса, а в Киеве, она таки нашла уши, в которые это все неплохо ложилось. Правда, к ушам были приложены микрофоны и видеокамеры, но тем не менее, разговор на сию тему таки завязался.

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В процессе подготовки путча выяснилось, что нужно неучтенное оружие, которое можно тихо и без следов привезти в Киев и деньги в виде гонораров, исчисляемого несколькими миллионов долларов. И как это не странно, вчерашняя нищая и отбитая на всю голову Мата Хари, у которой вряд ли хватило бы денег на бутылку приличного спиртного, которое можно было бы дегустировать без единой закуски, в режиме голодовки, взялась за это дело. Оказалось, что и нужную сумму она может поднять, и оружие привезти от «замечательных ребят», которые вовсе не враги и к которым она регулярно ездит на дегустацию и на прочие «тест-драйвы».

То есть за пару лет своего депутатства, она быстро пообтерлась и пользуясь неприкосновенностью покаталась по оккупированным территориям, после чего чудесным образом обрела замечательные способности добывать железо, миллионы наличных и другие невероятные материализации. Сама тоже прибарахлилась и стала играть роль наполовину светской львицы (хотя облезлой и тупой) и наполовину «жучки», блатной авторитетши.

Конечно, если она не решит поехать на чемпионат мира по биатлону в город Тюмень, да там и остаться или переехать в Ростов, то следственные органы получат прекрасную возможность изучить причины таких метаморфоз. Когда станут понятны принципы материализации крупных сумм денег и партий оружия, хорошо было бы, чтобы следователи выяснили один простой вопрос: «могла ли все это проделать Мата, хотя и Хари, не имея в кармане депутатского удостоверения»? И если окажется, что ничего подобного она не смогла бы сделать, будь со всеми на равных перед законом (между прочим, об этом гласит Конституция Украины – перед законом все равны, без единых исключений), то может быть пора решать вопрос и убирать эту гадость, которая развратила так много народу, а некоторых довела до цугундера?

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