Госсекретарь отметил, что Трамп позвонил ему и сообщил об отставке через три часа после появления твита президента о смене руководства Госдепа.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон, уволенный во вторник, 13 марта, упомянул Россию в заявлении, в котором прокомментировал собственную отставку. Он призвал Москву пересмотреть собственную политику, чтобы не оказаться в большей изоляции, сообщает CNN, информирует svodka.net.

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«Россия должна тщательно оценить, как ее политика соответствует интересам российского народа и только мира вообще. Продолжение нынешнего курса с большой вероятностью приведет к ее большей изоляции, а это не будет ни в чьих интересах», — предупредил он.

По его мнению, Вашингтон должен приложить больше усилий, чтобы адекватно отвечать на «тревожащее поведение и шаги» России.

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Об отставке Тиллерсона президент Дональд Трамп сообщил в твиттере 13 марта. Он поблагодарил его за работу на посту госсекретаря и сообщил, что его сменит нынешний директор ЦРУ Майк Помпео. Отвечая позднее на вопросы журналистов, президент сказал, что уважал ум Тиллерсона и они ладили, но при этом мыслили по-разному, тогда как с Помпео они больше совпадают, сообщила CNN. «Думаю, Рексу теперь станет намного лучше», — отметил Трамп.

Тиллерсон заявил, что формально уйдет в отставку 31 марта, до тех пор его обязанности будет исполнять его заместитель Джон Салливан. Он отметил, что Трамп позвонил ему и сообщил об отставке через три часа после появления твита президента о смене руководства Госдепа. Сейчас он считает самым важным — обеспечить гладкую передачу дел новому руководителю ведомства. Он добавил, что после ухода с госслужбы он собирается стать частным лицом.

Тиллерсон не знает причин своей отставки и узнал о ней из твита Трампа, заявил перед этим брифингом замгоссекретаря Стив Голдштейн. В этот же день Голдштейна уволили, сообщает АР со ссылкой на источники. Об этом сообщает и CNN. Глава аппарата Белого дома Джон Келли предупредил госсекретаря об отставке, но не назвал точную дату, объяснил затем телекомпании высокопоставленный чиновник в Белом доме. Источники The New York Times объяснили отставку Тиллерсона желанием Трампа сменить команду перед переговорами с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

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