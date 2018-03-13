Именно Гольдштейн рассказал журналистам об обстоятельствах отставки Тиллерсона, в частности, что госсекретарь узнал о своем увольнении из поста в микроблоге Twitter Трампа.

Вслед за увольнением госсекретаря Рекса Тиллерсона президент США Дональд Трамп во вторник, 13 марта, снял с должности и его заместителя Стива Гольдштейна, передает Немецкая волна, информирует svodka.net.

Именно Гольдштейн рассказал журналистам об обстоятельствах отставки Тиллерсона, в частности, что госсекретарь узнал о своем увольнении из поста в микроблоге Twitter Трампа.

Ранее Трамп заявил, что заранее обсудил с Тиллерсоном его увольнение. Однако, по словам Гольдштейна, Тиллерсон вплоть до отставки не знал, что ему придется покинуть должность, как не знал и причину увольнения. Белый дом не уточнил, были ли критические реплики Гольдштейна причиной его отставки.

Между тем высокопоставленный дипломат Эванс Ревере, комментируя отставку Тиллерсона, который являлся сторонником сделки по атомной программе Ирана, отметил, что теперь «открывается перспектива краха этой сделки», а значит, США «могут быть вовлечены сразу в два ядерных кризиса».

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В октябре телеканал NBC сообщил со ссылкой на источники в Белом доме, что Тиллерсон при свидетелях назвал Трампа «слабоумным». CNN подтвердил эту информацию. В ноябре The New York Times сообщило, что Тиллерсон может уйти в отставку в ближайшие недели, а его место займет директор ЦРУ Майк Помпео.

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