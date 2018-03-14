Решение о бойкоте могут пересмотреть в случае улучшения «общей политической ситуации».

Украина будет бойкотировать все спортивные соревнования на территории России. Об этом завил президент федерации биатлона Украины, первый вице-президент Национального олимпийского комитета страны Владимир Брынзак, передает Спорт-Экспресс, информирует svodka.net.

«Действительно, сборная Украины не приедет на этап Кубка мира по биатлону в Тюмень. Я встречался сегодня с политиками, мы долго общались. В итоге приняли решение временно отказаться от участия в турнирах, проходящих в России», — отметил он.

Брынзак добавил, что решение о бойкоте могут пересмотреть в случае улучшения «общей политической ситуации».

«Хочется, чтобы все изменилось. Чтобы мы снова приехали в Россию и в честной борьбе завоевывали медали. Нужно, чтобы общая политическая ситуация улучшилась, атмосфера перестала накаляться. Надеюсь, все восстановится», — пояснил он.

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Напомним, шведскому биатлонисту угрожали убийством за заявление о бойкоте этапа Кубка мира в РФ.

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