Деловые Сводки
- Деньги на новинки есть: Что мешает нашим фермерам внедрять новые технологии
- Сборная Украины пополнила свою «казну» еще одной медалью на Паралимпиаде-2018
- "Я блефовал": Турчинов поведал о тайном звонке в Россию
- Украинцам усложнили похороны родственников: Четыре главных пугающих мифа
- В возрасте 76 лет скончался величайший ученый Стивен Хокинг
|Последние новости: Макрон готов поддержать ответ российской агрессии
|14.03.2018 07:59
|
Еще один крупный политический игрок осудил применение химоружия
svodka.net/
Французский президент Эммануэль Макрон осудил отравление бывшего разведчика Сергея Скрипаля в Великобритании. Европейский руководитель назвал это преступление «неприемлемым нападением» и заверил премьер-министра Великобритании Терезу Мэй в полной поддержке со стороны своего государства, информирует svodka.net.
Эммануэль Макрон заявил о том, что применение химического оружия не может оставаться безнаказанным. В том, что виновной может оказаться Россия, выразил мнение и глава Белого дома Доналд Трамп
Напомним, двойной агент Сергей Скрипаль и его дочка Юлия были обнаружены без сознания в торговом центре The Maltings в Солсбери, Лондон. Мейчас их состояние критическое. Отмечается, что они могут выжить, но о выздоровлении после применения такого химического оружия, речь идти не может.
Читайте: Последние новости: Америка подготовила неприятный сюрприз для России
Последние новости из России так и не дали никакого логического пояснения: время для ответа истек в полночь. Уже сегодня Британия решит, как реагировать на ситуацию. Ранее эксперты навали множество вариантов того, какими будут решительные меры премьер-министра Великобритании Терезы Мей.