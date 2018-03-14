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|"Срок ультиматума Британии РФ по Скрипалю истек в полночь": Утренние новости Пономаря
|14.03.2018 08:07
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Среда. Что нужно отметить?
Срок ультиматума Британии РФ по Скрипалю истек в полночь. РФ ультиматум ожидаемо отвергла. Сегодня мы узнаем об ответе Британии, информирует svodka.net.
Я писал много раз о том, что украинские реформы замедлились. О
том, что Рада должна принимать намного больше реформаторских
законов. О том, что много популизма (премьер) во власти:
Газпром, гудбай: