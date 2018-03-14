Среда. Что нужно отметить?

Срок ультиматума Британии РФ по Скрипалю истек в полночь. РФ ультиматум ожидаемо отвергла. Сегодня мы узнаем об ответе Британии, информирует svodka.net.

Я писал много раз о том, что украинские реформы замедлились. О том, что Рада должна принимать намного больше реформаторских законов. О том, что много популизма (премьер) во власти:

13 стран – членов ЕС, близких союзников Украины, создали неофициальный документ перед обсуждением Совета по иностранным делам 19 марта, в котором говорится, что Украина не в полной мере выполняет контрольные показатели ЕС и МВФ.

Газпром, гудбай:

Меркель подписала 12-ти-летнюю Программу отказа от газа, нефти и угля. Возобновляемые источники энергии будут заменять традиционные еще более интенсивно. Также Программа предусматривает, что терминал по приему сжиженного газа будет построен в порту Вильгельмсхафене на Северном море.

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