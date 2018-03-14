В Великобритании, кроме экс-шпиона Сергея Скрипаля, есть еще довольно российских «предателей». В частности, там живет экс-полковник КГБ Олег Гордиевский.

Российские СМИ назвали этот факт аргументом в пользу того, что РФ не причастна к отравлению. В частности, об этом в своем Telegram-канале пишет «RT на русском», информирует svodka.net.

«Известно, что в Великобритании проживают другие предатели, причинившие России гораздо больше вреда. Например, Олег Гордиевский. Однако же его никто не травит», — сказано в сообщении.

При этом они унизили британское руководство: «Тем не менее подобный набор фактов позволяет премьер-министру Великобритании считать участие России в отравлении Сергея Скрипаля «высоковероятным». Видимо, кроме логики женской, существует ещё и особая «британская» логика. Британским учёным стоило бы обратить на это внимание».

Сводка.нет - Новости Украины и Мира