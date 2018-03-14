Деловые Сводки
- "До свидания, не нужен ты нам!": Дагестанские школьники освистали Путина (ВИДЕО)
- Житель Винницы занялся разведением разноцветных раков родом из Австралии (фото)
- Турчинов признался, как его блеф помог сдержать военное наступление на Крым в 2014 году
- Отпевание Табакова в храме под угрозой срыва — активисты считают, что артист этого не заслужил
- В РФ намекнули на следующего после Скрипаля "предателя" и оскорбили Британию
|"До свидания, не нужен ты нам!": Дагестанские школьники освистали Путина (ВИДЕО)
|14.03.2018 09:50
|
Во время визита президента России Владимира Путина в Дагестан местные школьники встретили его неодобрительным свистом и просьбами быстрее покинуть Махачкалу.
Соответствующее видео опубликовано в YouTube, информирует svodka.net.
На кадрах видно, как в тот момент, когда Путин уже садился в машину своего кортежа, в который входили около двадцати автомобилей, помимо аплодисментов слышно, как местные подростки кричат в адрес Путина довольно нелицеприятные вещи.
«До свидания, давай уезжай отсюда! До свидания, не нужен ты нам!» – говорили они.
Последний раз президент России был в Дагестане в 2008 году. Тогда он посетил воинские части на территории республики.
Читайте: Число погибших в Дагестане возросло до пяти человек