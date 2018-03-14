Региональные управления ФСБ России, Следственного комитета и министерства внутренних дел закупают программы и оборудование UFED израильской компании Cellebrite, следует из публикаций на сайте госзакупок. Разработки этой компании помогают взламывать смартфоны, в том числе последних моделей, информирует svodka.net.

В частности, как утверждает производитель, эти устройства позволяют обходить блокировку большинства популярных моделей смартфонов и скачивать информацию владельцев — фото, историю звонков, переписку, в том числе в популярном мессенджере Telegram.

Взломщикам не нужны специальные навыки — лишь физический доступ к устройству и время. Разблокировать удается как модели с операционной системой Android, так и iPhone. На взлом устаревших моделей уходят считанные секунды, некоторые более современные модели покоряются за несколько дней.

В январе 2018 года Cellebrite опубликовала рекламный буклет, из которого следует, что решения компании позволяют взломать все модели iPhone. Cellebrite не раскрывает технические подробности взломов и не ответила на вопросы Русской службы Би-би-си.

При этом российские силовые органы закупают устройства Cellebrite не напрямую — их поставляют местные партнеры, например «ЛАН-ПРОЕКТ» и «Судебные технологии». Так, на закупку комплекса UFED Touch2 у волгоградского управления СКР ушло 800 тысяч рублей, а у хабаровского — 1,2 млн рублей.

В 2016 глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин официально подтвердил, что ведомство использует решения израильской компании. На своем сайте ведомство отчитывается, как удалось вычислить контрабандистов бразильской свинины в аннексированном Россией Крыму — для этого взломали три iPhone 5 подозреваемых.

«При осмотре сотовых телефонов из памяти извлечена переписка между Карпенко Н.Н. и другими членами организованной группы… Полученные объективные доказательства — переписка с участниками преступления была предъявлена Карпенко Н.Н. в ходе допроса. Под давлением неопровержимых доказательств последний признал свою вину и дал показания по существу совершенного преступления», — сообщает следствие.

Помимо правоохранительных и следственных органов оборудование Cellebrite для взлома смартфонов закупает Сбербанк. Как пояснили Би-би-си в пресс-службе банка, их используют для борьбы с вирусами на устройствах с операционной системой Android.

«При подозрении на заражение мобильных устройств неизвестным вредоносным программным кодом и после получения обязательного согласия владельцев зараженных телефонов будет производиться анализ для поиска постоянно появляющихся и видоизмениящихся новых вирусов c использованием различных инструментов, в том числе с применением UFED Touch2», — рассказали в Сбербанке.

Для чего взламывают смартфоны?

Cellebrite стала широко известна после того, как итальянские правоохранительные органы взломали iPhone миланского биржевого агента Александра Ботчера. Оглашая приговор по его делу, судья Джузеппе Геннари заявил, что этот обвиняемый опаснее террориста или мафиози.

«Там, где у остальных душа, у него — вакуум», — заявил судья. Это прозвучало весомым аргументом в пользу длительного тюремного срока — но помимо души судья изучил еще и переписку Ботчера.

Ботчер попал за решетку после того, как 28 декабря 2014 года его подруга Мартина Ловато облила кислотой бывшего жениха. Следствие подозревало, что Ловато выполняла приказ Ботчера и в момент преступления находилась у него в психологическом рабстве.

«Как в «50 оттенках серого» [бульварном романе], только гораздо жестче», — писали итальянские таблоиды.

Ловато носила татуировку с именем Александра на груди, он также вырезал букву «А» у нее на лице. Он требовал, чтобы она приводила в дом других мужчин и женщин для совместных садомазохистских практик. Бывший жених Ловато такое приглашение отклонил — после чего на него и было совершено нападение.

Исполнительный вице-президент израильской фирмы Cellebrite Лиор Бен-Перец и его технологии

Ботчер отрицал свою вину, но доказательства могли сохраниться в переписке пары. Обвиняемый сказал, что не может разблокировать свой iPhone и показать переписку, поскольку забыл защитный код. При этом обычно iPhone блокируется уже после 10 неудачных попыток ввести код.

Решить проблему поручили судебному эксперту Маттии Эпифани: он отвез принадлежавший Ботчеру iPhone 5 с операционной системой iOS 8 мюнхенский офис Cellebrite. На взлом ушло два дня — Ботчер «забыл» код «5555».

Выяснилось, что Ботчер и Ловато планировали облить кислотой и даже кастрировать еще нескольких знакомых. В результате злоумышленники получили по 14 лет тюрьмы, срок Ловато (исполнительницы преступления) впоследствии сократили на два года.

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