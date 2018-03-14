Президент США Дональд Трамп объявил во вторник об увольнении Рекса Тиллерсона с поста государственного секретаря США. На эту должность президент назначил нынешнего главу ЦРУ Майка Помпео. Это назначение должно быть утверждено Сенатом США. Решение об увольнении Тиллерсона было принято, когда он находился в поездке по странам Африки и был вынужден вернуться на день раньше запланированного срока, информирует svodka.net.

Известие об увольнении госсекретаря Рекса Тиллерсона было встречено без явного удивления американскими комментаторами и прессой. Слухи о его возможной отставке циркулировали с прошлой осени, о трениях между президентом и госсекретарем было известно. Президент, например, публично осекал своего госсекретаря несколько раз. Один из известнейших случаев был связан с северокорейским кризисом. Рекс Тиллерсон прошлой осенью призвал к переговорам с Ким Чен Ыном, причем без предварительных условий, на что Дональд Трамп ответил в своем сообщении в Твиттере: «Я сказал нашему замечательному госсекретарю Рексу Тиллерсону, что он напрасно тратит время, пытаясь вступить в переговоры с маленьким ракетчиком».

Тиллерсон отвечал президенту взаимностью. Прошлой осенью появилась информация о том, что в присутствии нескольких людей гневный Рекс Тиллерсон в сердцах назвал президента «придурком», факт, категорически отвергаемый представителем Госдепартамента, хотя это был не единственный раз, когда с языка госсекретаря слетали критические слова в адрес президента. Президент и госсекретарь расходились по разным проблемам: например, между прочего Тиллерсон призывал к участию США в Парижском соглашении о борьбе с парниковыми газами, он поддерживал ядерное соглашение с Ираном, которое Дональд Трамп оценивает крайне негативно.

Последний пример несогласованности позиций между президентом и теперь уже бывшим главой Госдепартамента США – реакция на отравление бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в английском городе Солсбери. В понедельник, общаясь с журналистами на борту самолета, Тиллерсон назвал это «вопиющей акцией» и заявил, что «все явно указывает на то, что за ней стоит Россия». Президент Трамп же во вторник утром уточнил, что «осудит Россию или любую другую сторону», как только «получит неопровержимые свидетельства».

Во вторник президент Трамп разъяснил свое решение отправить Тиллерсона в отставку так: «Мы думаем совершенно по-разному… у нас совершенно разное мышление».

Сама процедура объявления об отставке Тиллерсона отражала уровень отношений госсекретаря и президента. О своем увольнении он узнал от своего помощника, который сообщил ему во вторник утром о том, что Дональд Трамп объявил о его увольнении в Твиттере. В пятницу глава президентской администрации Джон Келли, правда, предложил Тиллерсону сократить свое турне по африканским столицам и вернуться в Вашингтон, намекнув, что он может узнать о чем-то важном из твита президента.

Представители администрации сообщили прессе, что смена руководства в Госдепартаменте (а вместе с Тиллерсоном отправлен в отставку его заместитель Стив Голдстин) вызвана необходимостью подготовки к переговорам с Северной Кореей и создания слаженной эффективной команды советников президента. Дональд Трамп также хотел нового человека для достижения новых торговых соглашений, поскольку переговоры с Мексикой и Канадой о пересмотре соглашения о свободной зоне торговли в Северной Америке идут не очень ладно. Президент Трамп настаивает на том, что в его нынешнем виде оно выгодно для соседей США по континенту, а не для самих Соединенных Штатов.

Никто из видных политиков пока не выступил в защиту уволенного госсекретаря. Но глава демократического меньшинства в Палате представителей Нэнси Пелоси заявила о том, что увольнение Тиллерсона, который, по ее словам, «выступал против российской агрессии», свидетельствует о том, что любое должностное лицо в администрации Трампа является объектом «капризов президента Трампа и его преклонения перед Путиным».

Сводка.нет - Новости Украины и Мира