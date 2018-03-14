На месте уже работают эксперты.

Во Львове на территорию Лычаковского кладбища неизвестный бросил предмет, который взорвался, люди и надгробия не пострадали, сообщил директор ЛКП «Музей «Лычаковское кладбище» Михаил Нагай, информирует svodka.net.

Как сообщается в среду на сайте Львовского городского совета, по словам охранника, взрыв прогремел во вторник в 15 м от хозяйственных помещений. Надгробия не были повреждены.

«Похоже, что на газон из-за стены кто-то бросил неизвестный предмет. На месте уже работают эксперты. От взрыва образовалась ямка 30 см диаметром. Никто не пострадал. Сейчас на месте работают соответствующие службы», — рассказал М.Нагай.

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