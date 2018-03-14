12 марта 2018 года Рейтинговое агентство «Стандарт-Рейтинг» (Украина) подвело итоги ХХ «Рейтинга надежности (привлекательности) банковских депозитов».

svodka.net/svodka.net/svodka.net/svodka.net/svodka.net/По итогу работы в 2017 году, ТАСКОМБАНК занял 3-е место в рейтинге, подтвердив свои позиции между лидеров рынка.

«Розничный бизнес остается одним из ключевых драйверов позитивных преобразований в рамках стратегии активного роста ТАСКОМБАНКА. Третий год подряд количество лояльных к банку клиентов стабильно растет. По отзывам наших вкладчиков, знаем, что ценят нас за надежность, сильные рыночные позиции, динамичное развитие, оптимальную линейку депозитных продуктов, условия пользования которым всегда одни из лучших на рынке. Финансовые результаты говорят сами за себя: за 2017 год портфель срочных вкладов частных клиентов ТАСКОМБАНКа увеличился более чем в 2,3 раза и по итогу прошлого года составил 5 087 390 тыс. грн.», — прокомментировал результаты рейтинга Директор по продажам розничного бизнеса Денис Раковский. А также подчеркнул, что «наша главная цель – сделать общение клиентов с нашим банком максимально простым и удобным для них. Поэтому мы активно развиваемся технологически, инвестируем в разработку новых и модернизацию существующих дистанционных сервисов, являемся лидером банковского сектора по сотрудничеству с финтех-компаниями в части внедрения современных IT-решений».

За 2017 год ТАСКОМБАНК увеличил уставный капитал на 97,4% до 608 млн. грн. По данным НБУ, прибыль ТАСКОМБАНКа за 2017 год составила 153,159 млн. грн. Более того, за прошлый год ТАСКОМБАНК смог нарастить чистый процентный доход на 178,45% — это лучший результат между 65 банков, участвующих в рейтинге. Позитивная динамика прибыли, ключевых статей доходов и уверенные действия акционера и топ-менеджмента ТАСКОМБАНКа, направленных на приобретение качественных банковских активов, позволили ему улучшить свои позиции и удержаться в ТОП-3 общего рейтинга банковских депозитов.

О банке:

АО «ТАСКОМБАНК» — универсальный коммерческий банк, который сегодня демонстрирует лучшие по банковской системе темпы развития по всем ключевым показателям. Входит в ТОП-20 банков по размерам активов и продолжает усиливать свои позиции. Входит в тройку самых надежных банков по версии издания «Личный счет». Банк постоянно инвестирует в обновление и модернизацию продуктов, процессов, процедур, качество обслуживания.

Лицензия НБУ №84 от 25.10.2011

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