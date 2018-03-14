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|Планы “Газпрома” о заводе СПГ на Черном море накрылись медным тазом, - Злой одессит
|14.03.2018 12:05
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На данный момент подробностей о причинах заморозки проекта не сообщается, но не трудно догадаться, что одной “из”, если не основной, являются санкции США
Интересные вести приходят из стен австрийской компании OMV, которая очень тесно работает с российской энергетической монополией “Газпром”, а именно, на один общий проект у этой парочки если не станет меньше, то пока он откладывается на неопределённый период. Речь идет о проекте строительства на Черном море завода СПГ производственной мощностью до 1 миллиона тонн, информирует svodka.net.
Так, стало известно, что австрийцы пока данный проект приостановили на неопределенный период, хотя буквально год назад пожимали руки в рамках Петербургского международного экономического форума и пили с Миллером “за здоровье” горькую.
На данный момент подробностей о причинах заморозки проекта не сообщается, но не трудно догадаться, что одной “из”, если не основной, являются санкции США в отношении энергетического сектора РФ. И вот тут, как бы не хотелось бы урвать куш пожирнее, а крупнейшей нефтегазовой компании ЕС портить отношения с Минфином США не очень хочется, даже во имя давней дружбы с “Газпромом”.