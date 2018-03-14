В 2018 году при базовом сценарии, предусматривающем среднегодовую цену на нефть в 55 долларов за баррель, ЦБ ожидает, что отток капитала составит около 16 миллиардов долларов.

Чистый вывоз капитала из России частным сектором с начала 2018 года вырос в 2,2 раза, сообщил Центробанк РФ, информирует svodka.net.

По данным регулятора, в январе-феврале отток капитала составил 9,8 миллиарда долларов США, против 4,4 миллиарда долларов годом ранее.

Вывоз капитала частным сектором, по мнению ЦБ, «связан преимущественно с ростом иностранных активов прочих секторов».

В 2017 году чистый отток капитала из России, по оценкам ЦБ, составил 31,3 миллиарда долларов. Годом ранее отток капитала составлял 19,8 миллиарда долларов.

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В 2018 году при базовом сценарии, предусматривающем среднегодовую цену на нефть в 55 долларов за баррель, ЦБ ожидает, что отток капитала составит около 16 миллиардов долларов.

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