«Чем хуже — тем лучше» становится принципом российских властей. Они как будто радуются ускоряющейся изоляции страны и превращению ее в «осажденную крепость» не на словах, а на деле.

Бывшего полковника ГРУ, британского агента Сергея Скрипаля отравили в Солсбери веществом российского происхождения, — к такому выводу пришли британские власти. Премьер Тереза Мэй потребовала от России объяснить, как это могло случиться, пригрозив в противном случае принять некие меры. Москва же реагирует так, будто умышленно провоцирует максимально жесткую реакцию, информирует svodka.net.

Не Novichok в своем деле

Скрипаль, его близкие, а также полицейские, врачи и случайные прохожие, которые пострадали от отравления химической субстанцией, по британской версии, стали жертвами еще советского нервно-паралитического вещества класса «Новичок». Кстати, с учетом числа пострадавших и потенциальных внешнеполитических последствий, я уверен, что слово novichok обязательно войдет в нынешний английский вслед за такими современными руссицизмами, как krysha и otkat. Это, однако, единственный интересный факт в данной истории.

Пострадали десятки людей, и Великобритания вполне может назвать произошедшее актом терроризма либо государственной агрессии на своей территории, если окончательно признает виновной в произошедшем Россию. А вероятность, что британцы придут именно к такому выводу, очень велика.

Читайте: Очумелая экономика Москвы: купить билет и пойти пешком на зло кондуктору, - мнение

Слишком много совпадений. Например, в день, когда в Лондоне ждали ответа на ультиматум, в Великобритании обнаружили тело еще одного выходца из России — Николая Глушкова, бывшего топ-менеджера компании «Аэрофлот» и друга покойного олигарха Бориса Березовского. Похоже, он тоже был найден со следами удушения.

Если обнаружится, что это не самоубийство, официальный Лондон вполне может посчитать, что это и есть российский ответ на ультиматум. Тем более что уже сейчас бесспорно — иного ответа британцы от Кремля не дождутся.

Сами себя отравили

Читайте: В Лондоне нашли мертвым опального бизнесмена, друга Березовского

Сравнительно конструктивно с российской стороны выступил только глава МИД РФ Сергей Лавров. Он сообщил британцам, что эпоха колониализма давно прошла, а в остальном апеллировал к международным обязательствам Великобритании. Например, в соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия, Москва должна была получить из Лондона официальный требование и образцы отравляющего вещества. Нет запроса — нет ответа, какие бы ультиматумы ни ставила Тереза Мэй.

Остальные представители российской власти как будто откровенно издевались над англичанами. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала расследование отравления Скрипаля «русофобским фейком». А ее коллега из Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что Россия «просто по определению никак не заинтересована» в убийстве Скрипаля, так что «явно совершенно, что к этому причастны органы власти, спецслужбы Великобритании». Коротко говоря, англичане сами себя и отравили. В похожем ключе, кстати, можно прочитать и единственный комментарий президента Владимира Путина, который сказал: «Вы сначала разберитесь там…»

Нет методов против России?

Причина появления подобных издевательских комментариев с российской стороны, вероятно, в том, что в Москве считают, что у Великобритании практически нет рычагов воздействия. И неважно, виновна Россия или нет. Что могут англичане? Запретить вещание Russia Today? В ответ в России просто запретят работать всем британским СМИ, уже пригрозила представитель МИД РФ Мария Захарова.

Разорвать дипломатические отношения и перейти к массовой конфискации на британской территории собственности россиян, которые не смогут доказать легальность происхождения своих доходов? Это, по данным экспертов, тянетмиллиарда на три евро.

Но кто пострадает? Не российское государство, не спецслужбы, не армия или флот, а предприниматели или олигархи. Причем часть из них — «беглые» эмигранты, вроде того же покойного уже Николая Глушкова. Ну а своим «кремлевским» бизнесменам Кремль всегда может помочь компенсировать потери внутри России: за счет населения. Для любых других санкций, включая прямое объявление войны, англичанам требуется согласие союзников либо по НАТО, либо по ЕС, из которого Великобритания еще не вышла.

Осажденная крепость

Теперь 14 марта британскому парламенту придется принимать какое-то решение по России, так и не дождавшись ответа. Причем такое ощущение, что Москву устроит любое. «Чем хуже — тем лучше» становится принципом российских властей. Они как будто радуются ускоряющейся изоляции страны и превращению ее в «осажденную крепость» не на словах, а на деле. Удерживать власть в своих руках в таких условиях гораздо проще, а о принципах цивилизованной внешней политики и дипломатии можно просто забыть.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира