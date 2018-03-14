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|Ученые работают над созданием естественного кардиостимулятора
|14.03.2018 13:47
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Ученые планируют внедрять в сердце биологические клетки пациента, которые генерируют электрические импульсы.
Проблема нарушения сердечных ритмов, сейчас, увы, не редкость. Замедление сердцебиения может случиться с возрастом либо из-за перенесенных заболеваний, информирует svodka.net.
Российские ученые взялись за разработку биологического кардиостимулятора, который состоит из клеток организма самого пациента, передает РИА Новости. Как известно, им удалось существенно продвинуться в этом вопросе.
В настоящее время пациентам, которые столкнулись с проблемой сбоев сердечных ритмов, вживляют искусственный кардиостимулятор. Этот прибор не является надежным, поскольку его приходится часто менять из-за быстрого износа. Кроме того, он повышает риск проникновения инфекции в сердце.
В норме эти клетки (пейсмекерные) присутствуют в сердце здорового человека и отвечают за сердечные сокращения.
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В настоящий момент клетки уже выращены и функционируют. Вскоре планируется их имплантация лабораторным животным.
Ученым предстоит выяснить, насколько долго такие клетки будут выполнять свою функцию и насколько эта практика может быть использована в медицине.
Также известно, что клинические испытания технологии планируются в ближайшие 5 лет.