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|На военных учениях в РФ техника "противника" имела отличительные знаки ВСУ, -
|14.03.2018 13:55
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Для нас ничего удивительного, для других, кто верит в братство, дружбу и мирное небо, эти фото как дополнительный демотиватор и путь к прозрению.
На прошлой неделе в России, в Нижегородской области на полигоне Мулино проходили учения мотострелковых соединений общевойсковой армии Западного военного округа. В учениях принимали участие мотострелковые, танковые, артиллерийские подразделения, использовались БПЛА, осуществлялось десантирование и широко применялись вертолеты Ми-8АМТШ “Терминатор” и Ми-24, информирует svodka.net.
И вот, казалось бы, какое нам дело должно быть до учений на каком-то Мулино? А вот в том-то и вся соль, что на этих учения, которые прошли так незаметно и без официоза, применялась техника с очень интересными отличительными знаками – нанесенной белой полосой. А, как известно, именно этот опознавательный знак и отличает визуально однотипную технику ВСУ от техники ВС РФ и НВФ на Донбассе.
Даже не буду гадать, в Нижегородской области проводились учения, которые подразумевали ведение боевых действий против ВСУ. В принципе, для нас ничего удивительного, для других, кто верит в братство, дружбу и мирное небо, эти фото как дополнительный демотиватор и путь к прозрению.