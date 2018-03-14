Программа CoinHive использует мощность компьютеров пользователей сайта для майнинга криптовалют. На официальной интернет-странице программы сообщается: «Монетизируй свой бизнес с помощью мощности процессора пользователя»

Официальный сайт украинского гидрометеорологического центра meteo.gov.ua майнит криптовалюту, сообщает издание Altcoin.info. Агентство УНИАН подтверждает эту информацию, информирует svodka.net.

В коде сайта meteo.gov.ua обнаружена программа для майнинга CoinHive.

Агентство отмечает, что код программы для майнинга можно обнаружить, открыв HTML-код сайта, на 35-й строчке.

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Программа CoinHive использует мощность компьютеров пользователей сайта для майнинга криптовалют. На официальной интернет-странице программы сообщается: «Монетизируй свой бизнес с помощью мощности процессора пользователя».

Пока неизвестно, подвергся ли сайт Гидрометцентра хакерской атаке.

Криптовалюта – виртуальная денежная единица. Она не контролируется ни одним банком, у нее нет купюр и банкнот, а все транзакции проводятся только в интернете и доступны в открытом виде. На данный момент в мире существует больше 2 тыс. криптовалют, самые популярные из них – Bitcoin (биткоин) и Ethereum (эфириум).

Национальный банк Украины не признает криптовалюты, но операции с ними законодательно не запрещены.

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