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|СМИ: Официальный сайт украинского Гидрометцентра тайно майнит криптовалюту
|14.03.2018 14:11
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Программа CoinHive использует мощность компьютеров пользователей сайта для майнинга криптовалют. На официальной интернет-странице программы сообщается: «Монетизируй свой бизнес с помощью мощности процессора пользователя»
Официальный сайт украинского гидрометеорологического центра meteo.gov.ua майнит криптовалюту, сообщает издание Altcoin.info. Агентство УНИАН подтверждает эту информацию, информирует svodka.net.
В коде сайта meteo.gov.ua обнаружена программа для майнинга CoinHive.
Агентство отмечает, что код программы для майнинга можно обнаружить, открыв HTML-код сайта, на 35-й строчке.
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Программа CoinHive использует мощность компьютеров пользователей сайта для майнинга криптовалют. На официальной интернет-странице программы сообщается: «Монетизируй свой бизнес с помощью мощности процессора пользователя».
Пока неизвестно, подвергся ли сайт Гидрометцентра хакерской атаке.
Криптовалюта – виртуальная денежная единица. Она не контролируется ни одним банком, у нее нет купюр и банкнот, а все транзакции проводятся только в интернете и доступны в открытом виде. На данный момент в мире существует больше 2 тыс. криптовалют, самые популярные из них – Bitcoin (биткоин) и Ethereum (эфириум).
Национальный банк Украины не признает криптовалюты, но операции с ними законодательно не запрещены.