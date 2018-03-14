Деловые Сводки
- Великобритания созвала внеочередное заседание Совбеза ООН из-аз отравление Скрипаля
- Новости дня: Великобритания хочет объявить России экономическую войну
- СБУ арестовала "депутата ДНР"
- СМИ: Официальный сайт украинского Гидрометцентра тайно майнит криптовалюту
- Iran Air приняло решение об открытии вакансий пилотов для женщин
|СБУ арестовала "депутата ДНР"
|14.03.2018 14:18
|
Он был одним из крупнейших «налогоплательщиков» оккупантов
Задержанному Службой безопасности Украины так называемому «депутату Горловского горсовета» предъявили подозрение в организации террористической группы. Об этом сообщает Новое время, информирует svodka.net.
Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре Украины.
«По результатам проведенных обысков по месту жительства указанного лица и его близких родственников обнаружена и изъята документация, мобильные телефоны, планшеты и ноутбуки, на которых содержится информация о содействии террористической организации «ДНР», — говорится в сообщении.
Согласно решению Шевченковского районного суда Киева злоумышленнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без альтернативы внесения залога.
Читайте: Савченко заявила, что не получала повестку о вызове на допрос
Ранее сообщалось, что в Харькове задержали «депутата ДНР», владеющего одной из крупнейших продуктовых сетей на оккупированных территориях Донбасса.