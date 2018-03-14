Британские власти рассматривают заморозку и конфискацию активов, а также запреты на выдачу виз российским гражданам и высылку дипломатов.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй разрабатывает планы экономической войны против России.

Об этом сообщает The Independent со ссылкой на источник в правительстве, информирует svodka.net.

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«Это будет экономическая война, это будут экономические меры. Экономика России в два раза меньше британской, и в основном она сосредоточена в руках небольшой горстки людей. Нам придется сделать так, чтобы экономика стала еще меньше, раз они [россияне] хотят продолжать в том же духе», — сказал собеседник газеты.

Тереза Мэй сегодня, 14 марта, проведет заседание с британским Советом национальной безопасности, на котором обсудит варианты возможных мер.

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По предположению The Independent, британские власти рассматривают заморозку и конфискацию активов, а также запреты на выдачу виз российским гражданам и высылку дипломатов.

Данные ограничения могут принять в рамках закона «О криминальных финансах». Закон дает возможность арестовывать активы в том случае, если хозяин не смог доказать законность их происхождения или законность происхождения средств, на которые они были приобретены.

Как сообщали новости дня ранее, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания в британском Солсбери 4 марта. По мнению британских властей, за отравлением Скрипаля с большой долей вероятности стоит Москва. По мнению Лондона, при атаке использовался разработанный в России нервно-паралитический газ «Новичок».

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13 марта Лондон выдвинул Москве ультиматум, согласно которому в течение 24 часов российская сторона должна правдоподобно объясниться по поводу отравления Сергея и Юлии Скрипаль, в противном случае Лондон будет считать произошедшее в Солсбери незаконным применением Россией силы в отношении Великобритании.

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