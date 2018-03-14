Подписан приказ о запрете участия украинских спортсменов в соревнованиях на территории РФ.

Украинским спортсменам официально запретили выступать на турнирах в России, информирует svodka.net.

Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов подписал приказ о запрете выступлений украинских национальных сборных команд на соревнованиях, которые проводятся на территории Российской Федерации.

Приказом запрещается участие членов национальных сборных команд Украины по всем видам спорта во всех спортивных соревнованиях, которые проходят в России. Также рекомендовано украинским федерациям по всем видам спорта воздержаться от участия в спортивных мероприятиях на территории РФ.

Департаменту олимпийского спорта и департаменту физической культуры и неолимпийских видов спорта Министерства спорта поручено обратиться в международные спортивные федерации с призывом не предоставлять право спортивным организациям РФ проводить международные соревнования на территории «страны-агрессора» и страны, которая нарушает кодекс Всемирного антидопингового агентства.

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По словам министра спорта Жданова, соревнования в России, с учётом внутренней и внешней политики РФ, являются опасными для украинских спортсменов.

Как вчера сообщалось, сборная Украины по биатлону приняла решение бойкотировать этап Кубка мира в России после вмешательства министра спорта Игоря Жданова. Позже президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак заявил, что Украина будет бойкотировать все соревнования, проводимые в России.

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