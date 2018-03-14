Также Лондон призвал Совбез ООН собраться на экстренное совещание в связи с отравлением бывшего российского разведчика и его дочери в Солсбери, чтобы сообщить о предварительных итогах расследования. Оно запланировано на вечер среды.

Великобритания вышлет из страны 23 российских дипломатов из-за возможной причастности Москвы к отравлению бывшего сотрудника российских спецслужб Сергея Скрипаля. Об этом по итогам заседания британского Национального совета по безопасности заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, информирует svodka.net.

По словам Мэй, российское государство совершило покушение на убийство Скрипаля и его дочь и поставило под угрозу безопасность граждан Великобритании.

Британский парламент дал дипломатам неделю на то, чтобы покинуть страну.

Помимо этого, Лондон призвал Совбез ООН собраться на экстренное совещание в связи с отравлением бывшего российского разведчика и его дочери в Солсбери, чтобы сообщить о предварительных итогах расследования. Оно запланировано на вечер среды.

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Накануне премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Россия с большой долей вероятности причастна к отравлению экс-полковника ГРУ Скрипаля и его дочери в Солсбери. Мэй отметила, что если Москва не даст «заслуживающего доверия» объяснения до 14 марта, то Лондон приравняет отравление Скрипаля к акту незаконного применения силы против Великобритании.

В свою очередь, Россия отказалась отвечать на запросы Великобритании до тех пор, пока не получит доступ к материалам дела и образцам токсичного материала. В Кремле предупредили, что ответные меры Москвы на введенные Лондоном ограничения будут зекральными и не заставят себя ждать.

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