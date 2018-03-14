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|"Северный поток-2" - это политический шантаж, - Порошенко
|14.03.2018 15:29
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Порошенко отметил, что недавно Москва снова прибегла к газовому шантажу, но украинцы, снизив потребление газа, доказали, что Украина — надежный поставщик газа в Европу.
Европе нужно безотлагательно пересмотреть свою позицию по строительству Северного потока-2. Об этом заявил президент Петр Порошенко на совместной пресс-конференции с федеральным президентом Австрии Александром Ван дер Белленом, пишет Лига.Новости.
«Я уверен, что Европе нужно безотлагательно пересмотреть свою позицию по поводу Северного потока-2. Там нет экономики, таким нет коммерции, там только политический шантаж», — сказал он, информирует svodka.net.
Порошенко отметил, что недавно Москва снова прибегла к газовому шантажу, но украинцы, снизив потребление газа, доказали, что Украина — надежный поставщик газа в Европу.
Ранее представитель Государственного департамента США Сандра Оудкирк заявила, что блокировка Северного потока-2 «может поддержать Украину в ее стремлении к европейскому будущему». А худшим для США сценарием станет «закрытие рынка для альтернативного СПГ и усиление за счет Северного потока-2 российского Газпрома — вплоть до монополизации рынка».
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Также сообщалось, что спикеры парламентов Литвы, Латвии и Польши подписали совместное заявление, в котором говорится, что проект газопровода Северный поток-2 в перспективе представляет угрозу для энергетической независимости Евросоюза. Позже к заявлению присоединилась Эстония.