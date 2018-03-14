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|Полиция объявила в розыск предполагаемого заказчика убийства Вороненкова
|14.03.2018 15:37
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Также в ближайшее время будут поданы документы в Интерпол для объявления Тюрина в международный розыск.
Национальная полиция объявила в розыск Владимира Тюрина, подозреваемого в заказе убийства бывшего депутата Государственной Думы России Дениса Вороненкова, информирует svodka.net.
Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.
По его словам, Тюрин объявлен в розыск 14 марта в связи с тем, что российская сторона не ответила на требование Генеральной прокуратуры о его экстрадиции в Украину.
Запрос был направлен 9 октября 2017 года.
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Также в ближайшее время будут поданы документы в Интерпол для объявления Тюрина в международный розыск.
Напомним, Вороненков был убит 23 марта 2017 года возле гостиницы «Премьер Палас» в центре Киева. Убийца Павел Паршов был ранен охранником бывшего депутата и позже умер в больнице.
В октябре генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Тюрин, известный как руководитель «Братской» преступной группировки РФ, был фактическим заказчиком убийства Вороненкова. Мотивы у убийства, по версии следствия, были политические и личные, так как Вороненков был женат на его бывшей гражданской жене.
Луценко также сообщил о двух фигурантах дела, находящихся под стражей. По его словам, речь шла о Ярославе Тарасенко и Александре Лосе. Они арестованы и находятся в СИЗО; еще двое в розыске — Ярослав Левенец и Юрий Василенко, который является руководителем преступной группы.