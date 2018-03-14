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|На встрече Порошенко с президентом Австрии произошел курьезный инцидент
|14.03.2018 15:45
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О нем рассказал пресс-секретарь президента Петра Порошенко Святослав Цеголко
На официальной церемонии встречи президента Австрии Александера ван дер Беллена возле Администрации президента в Киеве произошел курьезный случай, информирует svodka.net.
Как написал в Facebook пресс-секретарь президента Петра Порошенко Святослав Цеголко, во время того, как почетный караул салютировал президентам у одного из военных упала шапка.
После окончания официальной церемонии президент Порошенко, направляясь по красной дорожке, поднял ее и вернул военному.
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«Военная шапка с украинским трезубцем не должна лежать на земле», — написал Цеголко.