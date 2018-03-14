Деловые Сводки
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|Google откажется от рекламы криптовалют
|14.03.2018 15:53
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Кроме того, Google намерен отказаться от рекламы бинарных опционов.
Google откажется от рекламы криптовалют вслед за Facebook.
Поисковик Google, входящий в холдинговую компанию Alphabet Inc., сообщил о планах блокировать рекламные объявления, посвященные «криптовалютам и связанному с ними контенту», говорится в новых правилах компании, информирует svodka.net.
В январе рекламу криптовалют запретила на своей площадке соцсеть Facebook.
Также в среду Google обнародовала ежегодный отчет, посвященный нежелательной рекламе.
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Из него следует, что в прошлом году компания удалила 3,2 млрд рекламных объявлений против 1,7 млрд годом ранее. Из них 79 млн объявлений содержали ссылки на сайты, содержащие вирусы.
Кроме того, Google заморозила страницы 7 тыс. пользователей за размещение рекламы, стилизованной под новостные сообщения, и 12 тыс. сайтов за копирование информации из других источников.
В 2017 году Google заработала на размещении рекламы $95,4 млрд, что на 20% больше, чем в предыдущем году.