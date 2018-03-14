Помимо этого, ни британские дипломаты, ни члены королевской семьи не поедут на чемпионат мира по футболу в России.

Великобритания приостановила все двусторонние контакты с Россией. Об этом сообщила премьер-министр Тереза Мэй, передает Reuters, информирует svodka.net.

В частности, Соединенное Королевство отозвало приглашение главе МИД России Сергею Лаврову посетить Лондон. «После этого вопиющего инцидента мы не можем оставлять отношения на прежнем уровне… следовательно мы приостанавливаем все двусторонние контакты на высоком уровне, в том числе отзываем приглашение министру иностранных дел Сергею Лаврову», — объявила она.

Помимо этого, ни британские дипломаты, ни члены королевской семьи не поедут на чемпионат мира по футболу в России.

При этом Мэй подчеркнула, что прерывать все контакты с Москвой — не в интересах страны.

Читайте: Решение принято: Великобритания вышлет из страны 23 российских дипломата

Ранее 14 марта Мэй официально обвинила Россию в попытке убийства бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Также она потребовала выслать из страны 23 российских дипломата.

Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили без сознания на улице в начале марта. Они были отравлены нервно-паралитическим веществом. Их госпитализировали, в настоящее время они находятся в коме. Лондон считает, что за покушением на Скрипаля стоит Москва, поскольку он и его дочь были отравлены веществом, которое, как полагают британские власти, разрабатывалось Россией. Российское руководство отвергает все обвинения и заявляет, что не будет отвечать на ультиматумы до ознакомления с материалами следствия.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира