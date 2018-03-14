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|Россия отказалась выдать Украине подозреваемого в убийстве Вороненкова
|14.03.2018 16:09
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Национальная полиция Украины объявила Тюрина в розыск в среду в связи с тем, что российская сторона не ответила на требование Генеральной прокуратуры о его экстрадиции в Украину.
Россия не станет выдавать Украине объявленного в розыск гражданина РФ Владимира Тюрина, подозреваемого в заказе убийства бывшего депутата российской Государственной думы Дениса Вороненкова. Об этом ТАСС сообщил адвокат Тюрина Сергей Беляк, информирует svodka.net.
«Это (розыск) ни к чему не приведет: ни к задержанию моего доверителя, ни к его аресту, так как Тюрин — гражданин России и никто его выдавать Украине не будет. Все обвинения украинской стороны в адрес Тюрина необоснованы, глупы и политически ангажированы», — сказал он.
Национальная полиция Украины объявила Тюрина в розыск в среду в связи с тем, что российская сторона не ответила на требование Генеральной прокуратуры о его экстрадиции в Украину. Кроме того, в ближайшее время также будут поданы документы в Интерпол для объявления Тюрина в международный розыск.
Вороненков был убит 23 марта 2017 года возле гостиницы «Премьер Палас» в центре Киева. Убийца Павел Паршов был ранен охранником бывшего депутата и позже умер в больнице.
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