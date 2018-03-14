В производстве снаряда задействованы ГАХК «Артем», а также другие предприятия концерна «Укроборонпром», специализирующиеся на создании инициирующих средств, взрывчатого вещества и пороха.

Украина освоила производство артиллерийских снарядов калибра 152 мм, информирует svodka.net.

Об этом сообщается на сайте концерна «Укроборонпром» по итогам огневых испытаний этих боеприпасов.

Новый осколочно-фугасный снаряд рассчитан для уничтожения живой силы, артиллерии и огневых средств противника, а также для разрушения фортификационных сооружений и объектов. Он предназначен для стрельбы из одной из самых дальнобойных артиллерийских систем — «Гиацинт».

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В производстве снаряда задействованы ГАХК «Артем», а также другие предприятия концерна «Укроборонпром», специализирующиеся на создании инициирующих средств, взрывчатого вещества и пороха.

Напомним, в июле 2017 года на СНБО было принято решение построить в Украине завод по производству боеприпасов. На реализацию этой задачи запланировано выделить 1 млрд 400 млн гривен.

В ноябре 2017 года секретарь СНБО Александр Турчинов Украина планирует организовать серийное производство артиллерийских снарядов калибра 152 мм, мин для новых минометов калибра 60 мм и гранат для автоматических станковых гранатометов.

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