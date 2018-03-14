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|Луценко грозит Савченко снятием неприкосновенности
|14.03.2018 16:41
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По словам генпрокурора, Савченко не была на заседании Европарламента и не прибыла на допрос
Генеральный прокурор Юрий Луценко готов внести представление на снятие неприкосновенности с народного депутата Надежды Савченко, информирует svodka.net.
«Сегодня на допрос госпожа Савченко не прибыла, как и не прибыла на заседание Европарламента, который она посещала вчера. По ориентировочным данным, она находится уже на территории Испании. Я обращаюсь к ней с просьбой завтра на 11 часов прибыть на допрос следователя Службы безопасности Украины и дать показания по делу [Рубана]. Если она этого не сделает, я как генеральный прокурор Украины имею довольно оснований и полномочий для того, чтобы внести в Верховную Раду Украины представление о снятии депутатской неприкосновенности, задержании и аресте этого народного депутата», — сказал он.