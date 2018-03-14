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|В Тернополе из банка исчезли 10 миллионов гривен
|14.03.2018 17:04
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Правоохранители отрабатывают версию о сотрудничестве руководителя отделения с людьми, которые занимаются незаконной торговлей иностранной валютой.
Из банка пропали 10 миллионов гривен, информирует svodka.net.
Проверка в отделение пришла без предупреждения, ее прислали представители главного офиса банка. После обнаружения недостачи сотрудники смогли вернуть часть денег.
В отделении одного из банков Тернополя обнаружили недостачу почти на 10 млн грн. Об этом в среду, 14 марта, сообщили в пресс-службе полиции в Тернопольской области.
В частности, ревизоры обнаружили недостачу в более чем 7 млн грн, почти 70 тыс. долларов и 17,6 тыс. евро.
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Об отсутствии крупной суммы денег полиции сообщил представитель главного столичного офиса финансового учреждения.
Отмечается, что проверка в отделение пришла без предупреждения, ее прислали представители главного офиса банка.
Как сообщили в полиции, когда обнаружили нехватку денег, работники учреждения кому-то позвонили и часть средств — 3,5 млн грн — они вернули в банк. Еще 6,4 млн грн до сих пор не возвращены.
Кроме того, директор банка не сразу появилась на месте работы. Ее присутствие нужно была, чтобы вместе с главным кассиром вместе открыть сейф.