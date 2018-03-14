Ученые из Международного центра радиоастрономических исследований в Австралии выяснили, что астрономические объекты на внешнем крае всех галактик совершают оборот вокруг ядра примерно за миллиард лет. Этот феномен противоречит традиционному взгляду, что галактики одного размера могут вертеться с разной скоростью. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

По словам исследователей, данный феномен характерен для всех звездных систем вне зависимости от радиуса их диска. Это объясняется тем, что все галактики одинакового размера имеют одну и ту же среднюю плотность. «Нельзя найти быстро вращающуюся плотную галактику и менее плотную галактику того же размера, которая вращается медленнее», — говорит руководитель научной работы Герхардт Меурер (Gerhardt Meurer), информирует svodka.net.

Ученые также выяснили, что на самом краю галактических дисков присутствуют не только молодые звезды и межзвездный газ, как предсказывают модели, но также старые звезды.

Ранее в марте астрономы Университета Ла-Лагуна в Испании обнаружили реликтовую галактику NGC 1277, в которой закончился процесс образования звезд. Эта звездная система располагается в 220 миллионах световых лет от Земли.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира