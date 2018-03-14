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"Газпром" и "Нафтогаз" начнут переговоры о расторжении контрактов в ближайшие дни
14.03.2018 17:27
«Газпром» и «Нафтогаз» начнут переговоры о расторжении контрактов в ближайшие дни

«Нафтогаз» подтвердил готовность к переговорам в рамках процедуры расторжения действующих контрактов на поставку и транзит газа

Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/ekonomika/5030247

«Газпром» получил от «Нафтогаза Украины» подтверждение о готовности начать переговоры о расторжении контрактов на поставку и транзит газа и предлагает провести их в ближайшие дни, сообщил журналистам заместитель председателя правления «Газпром» Александр Медведев, информирует svodka.net.

«Сегодня «Газпром» на свой требование получил от «Нафтогаза Украины» подтверждение о готовности начать переговоры в рамках процедуры расторжения действующих контрактов на поставку и транзит газа. Предполагаем эти переговоры провести в ближайшие дни», — сказал Медведев.



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