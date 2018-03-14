В НАТО рассматривают отравление экс-шпиона Скрипаля как «нападение» и «нарушение международных правил и договоренностей».

Страны-члены НАТО призвали Россию дать Великобритании ответы на все вопросы, относително отравления бывшего двойного агента Сергея Скрипаля, информирует svodka.net.

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Заявление Альянса подписали представители всех 29 членов НАТО. Обращение распространили сегодня, 14 марта.

В нем говорится, что это «нападение» однозначно является «нарушением международных правил и договоренностей».

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Союзники Великобритании по НАТО поддержали Лондон и предложили поддержку при проведении ведущегося расследования этого дела.

Следствие пришло к выводу, что экс-разведчик и его дочь были отравлены разработанным в СССР боевым нервно-паралитическим веществом типа «Новичок».

Британский премьер Тереза Мэй заявила, что за нападением «с высокой долей вероятности» стоит Россия и потребовала разъяснений, идет ли речь о непосредственных действиях РФ против Великобритании, или же Москва не обеспечила надлежащий контроль над нервно-паралитическим веществом, которое оказалось у третьих лиц.

Как сообщали новости мира ранее, прежний полковник Главного разведывательного управления Генштаба (ГРУ) Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания 4 марта в британском Солсбери и госпитализированы с сильным отравлением. В 2006 году Скрипаль был осужден в России за шпионаж в пользу британской разведки и приговорен к 13 годам лишения свободы. В 2010 году в рамках крупномасштабного обмена шпионами между США и Россией он получил убежище в Великобритании.

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