Зонд Parker Solar Probe, запуск которого NASA запланировал на 31-е июля, отправится к Солнцу с табличкой, на котором будут записаны имена любых добровольцев.

Организация прикрепит к корпусу летательного аппарата миниатюрный кремниевый чип, где предварительно выгравирует имена всех желающих, которые до 27 апреля заполнят специальную заявку на сайте NASA, информирует svodka.net.

«Наш зонд можно в самом прямом смысле назвать самой быстрой, горячей и крутой миссией на свете. Этот удивительный космический корабль поможет нам раскрыть огромное количество тайн Солнца и понять, как работают его недра, что раньше нам никак не удавалось сделать», — отметила Никола Фокс, научный руководитель миссии.

Космический аппарат, чей размер примерно равен легковому автомобилю, приблизится к Солнцу на 6,4 миллиона километров. Его задача — изучить влияние магнитных полей и плазмы на солнечный ветер, измерить его ускорение и энергию солнечной короны, а также определить, какие механизмы переносят и ускоряют элементарные частицы на поверхности звезды.

В NASA также отметили, что высокий слой солнечной атмосферы, несмотря на многочисленные попытки ученых, пока недостаточно изучен и остается загадкой для астрофизиков. В первую очередь это связано с плохими условиями для такого рода исследований. Нижележащие слои Солнца — хромосфера и фотосфера — разогреты до температуры десять тысяч градусов Кельвина. Кроме того, в пограничном слое, между короной и фотосферой, чья толщина составляет только несколько километров, эта температура резко увеличивается в сотни тысяч раз и достигает примерно миллион градусов Кельвина.

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Еще одна проблема, которую нужно решить ученым — это скорость, с которой нужно будет передвигаться зонду. Для того, чтобы выйти на траекторию сближения с Солнцем, по подсчету ученых, ему нужно разогнаться до скорости от 200 километров в секунду.

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