НАК «Нафтогаз Украины» и российский монополист «Газпром» достигли договоренности о встрече.

«До конца месяца должна состояться «встреча на Эльбе» (или на какой-то другой красивой реке) с нашей дорогой монополией», – говорится в сообщении украинской компании в Facebook, информирует svodka.net.

На соответствующей встрече «Нафтогаз» проинформирует «Газпром» о несогласии расторгнуть контракты.

«Кроме того, мы направили «Газпрому» требования о пересмотре тарифа», – заявил коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

Также стороны обсудят выполнение решений Стокгольмского арбитража.

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Напомним, 2 марта в «Газпроме» заявили о намерении расторгнуть действующие контракты с «Натфогазом». В российской компании аргументировали, что Стокгольмский арбитраж якобы руководствовался двойными стандартами, а решение суда нарушает интересы сторон.

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