Телеведущая и кандидат в президенты РФ на грядущих выборах Ксения Собчак расплакалась в прямом эфире канала «Россия 1».

Инцидент произошел во время предвыборных теледебатов, который вел известный пропагандист Владимир Соловьев, информирует svodka.net.

Собчак требовала дать ей дополнительное время на выступление — из-за того, что «другие кандидаты постоянно меня перебивали».

Соловьев отказал ей, ссылаясь на намек от Центризбиркома РФ. В конце концов в студии вспыхнула перепалка между кандидатами и Собчак в слезах покинула помещение.

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