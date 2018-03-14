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- Скандал в прямом эфире: Собчак довели до слез (ВИДЕО)
|Скандал в прямом эфире: Собчак довели до слез (ВИДЕО)
|14.03.2018 19:03
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Телеведущая и кандидат в президенты РФ на грядущих выборах Ксения Собчак расплакалась в прямом эфире канала «Россия 1».
Инцидент произошел во время предвыборных теледебатов, который вел известный пропагандист Владимир Соловьев, информирует svodka.net.
Собчак требовала дать ей дополнительное время на выступление — из-за того, что «другие кандидаты постоянно меня перебивали».
Соловьев отказал ей, ссылаясь на намек от Центризбиркома РФ. В конце концов в студии вспыхнула перепалка между кандидатами и Собчак в слезах покинула помещение.
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