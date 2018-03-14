Deutsche Telekom, крупная европейская телекоммуникационная компания, базирующаяся в Германии, проведет реконструкцию распределительных щитов по всей своей сети, чтобы превратить их в новые точки для подзарядки электромобилей.

Распределительные щиты станут новыми составляющими инфраструктуры для электрокаров, 500 из которых будут пунктами быстрой зарядки, информирует svodka.net.

Остальные 11 500 распредщитов будут зарядными установками 2 уровня. То есть, чтобы проехать 80 миль (128 км), батарею электрокара придется заряжать 3,5 часа. Быстрые же зарядки за полчаса могут зарядить батарею, независимо от ее запаса хода, на 80%.

На сегодня в Германии уже есть около 10 800 общественных зарядных станций. 12 00 новых пунктов подзарядки электрокаров Telekom планируют запустить к 2020 году.

У компании уже есть два прототипа новых распределительных щитов с функцией зарядки. Их установку планируют начать этим летом.

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По состоянию на конец сентября 2017, в Германии было продано почти 40 000 подключаемых электрокаров. Что почти на 106% больше, чем было продано на тот же период предыдущего года. Германия является 4м по размеру рынком электромобилей в мире – после Китая, США и Норвегии.

В северных странах Европы все больше распространяется использование уже существующей в городах инфраструктуры электроснабжения и центрального отопления для создания зарядных станций для электрокаров.

Так, все чаще зарядки встраивают в фонарные столбы, особенно это характерно для Лондона. В Австрии, например, превращают в точки зарядки электромобилей общественные телефонные будки.

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