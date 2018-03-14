Российский телеграм-канал не только дал неправильный перевод тезиса, но и приписал авторство британскому премьеру. Фейк подхватили российские СМИ.

Сегодняшнее заседание британского парламента спровоцировало осторожный скандал в России. Впрочем, основная вина за данный случай легла на телеграм-канал «Незыгарь» и спикера Министерства иностранных дел Российской Федерации Марию Захарову, которая, не разобравшись в вопросе, поспешила очень жестко отреагировать на якобы «попрание профессиональной чести» своего шефа.

Суть конфликта описана на телеграм-канале «Методичка». Премьер Британии Тереза Мэй в среду выступала в парламенте, где рассказала о высылке российских дипломатов и других санкциях в отношении РФ. Текстовую трансляцию вел РБК. В 15:53 РБК написал следующее:, информирует svodka.net.

«Теперь Мэй должна будет ответить на вопросы парламентариев. Ее спрашивают о том, какие меры она приняла, с кем в России разговаривала о сложившейся ситуации. «Я не понял ни слова из того, что сказал министр иностранных дел, но он не достоин своего поста», — говорит выступающий. Судя по реакции Мэй, она не согласна с ним».

Просто «выступающим» издание почему-то назвало лидера парламентской оппозиции Джереми Корбина. Причем говорил он о главе британского (а отнюдь не российского) МИД Борисе Джонсоне, которого и назвал недостойным своего офиса.

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Далее телеграм-канал «Незыгарь» переврал непонятное сообщение РБК и выдал:

«Мэй: министр иностранных дел России не достоин своего поста».

Это слова Корбина, а не Мэй. Это слова про Джонсона, а не про Лаврова. Но бурная реакция последовала тут же. В частности, российская журналистка Маргарита Симоньян написала: «‘Министр иностранных дел России не достоин своего поста’ — Мэй. Министр им давно ответил, помнится. Ху ар ю ту факинг лекча ми».

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Позднее Захарова отредактировала свой пост, но к тому времени его уже успели подхватить большинство российских СМИ. Так, ТАСС и десятки СМИ дали новости с заголовками типа: «Захарова: Мэй не может оценивать, достоин ли Лавров должности главы МИД РФ».

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